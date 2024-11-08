Mersin'de Dini Nikahlı Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Yargı Önünde

Mersin'de Dini Nikahlı Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargı Süreci Başladı

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir mahkemede, dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen Ziya Ecer'in duruşması başladı. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Ecer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladı.

Olay Günü Yaşananlar

Duruşmada, tutuksuz yargılanan A.E, N.B, Ö.B, R.B. ve vefat eden Pınar Bayrak'ın yakınları da hazır bulundular. Duruşma esnasında söz alan sanık Ziya Ecer, olay günü dini nikahlı eşi Bayrak'ın kendisine neden yokken hakaret ettiğini iddia etti.

Ecer, olay sırasında iki çocuğunu markete gönderdiğini belirterek, "Pınar, söylenmeye devam ediyordu, sinirlendim ve ona 2-3 tokat vurdum. Bilinci yerindeydi. Sonrasında en küçük çocuğumla ilgileniyordum. Bir süre sonra banyodan düşme sesi geldi. Gidip baktığımda eşim yerde yatıyordu. Pınar'ı kaldırdım ve içeriye götürdüm. Kendisine gelmeyince arkadaşım A.E. ile hastaneye götürdük. Polis ifademi aldı ve ardından tutuklandım," şeklinde konuştu.

Cemaatin Duruşmadaki İfadeleri

Tutuksuz yargılanan sanıklar A.E, N.B, Ö.B ve R.B., haklarındaki delil karartma iddialarını kabul etmediler. Maktul Pınar Bayrak'ın yakınları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek duruşmaya katıldılar.

Mahkeme heyeti, tarafların avukatlarını dinledikten sonra, Ziya Ecer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Gerçekleştiği Tarih

Olay, 3 Ağustos'ta Mersin'in Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Ecer ile dini nikahlı eşi Pınar Bayrak arasında yaşanan tartışma sonrasında Bayrak hayatını kaybetmiş, Ecer gözaltına alınarak tutuklanmıştı.