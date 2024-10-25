Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu

Mersin'de, farklı illerdeki depolara götürülmesi planlanan ürünleri dolandırıcılıkla ele geçiren iki şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Operasyon Düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, A.Ç isimli şüphelinin nakliye firmalarından topladığı bilgilerle tır sürücülerini hedef aldığını belirledi. Bunun üzerine, operasyon başlatıldı.

Dolandırıcılık Yöntemi İle Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan incelemeler sonucunda A.Ç'nin bir tır sürücüsünden, Tokat, Erzurum ve Diyarbakır'a götürülmesi gereken 19 milyon lira değerinde 50 ton pirinç ile 14 ton bakır kablo yükü içeren malzemeleri Mersin'deki bir depoya indirilmesini sağladığı tespit edildi.

Operasyon sırasında Mersin'deki depodan 50 ton pirinç ve 14 ton bakır kablo ele geçirildi. A.Ç. bu olayla ilgili gözaltına alındı.

İkinci Şüpheli de Gözaltına Alındı

Bunun yanı sıra, benzer bir dolandırıcılık olayı kapsamında İzmir'den Konya'ya götürülmesi gereken 800 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini Mersin'e getiren H.G. de gözaltına alındı.

Mahkeme Kararıyla Tutuklandılar

A.Ç ve H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edilmek üzere iade edildi.

Mersin'e, farklı illerdeki depolara götürülmesi gereken ürün ve malzemeleri dolandırıcılık yöntemiyle getirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'e, farklı illerdeki depolara götürülmesi gereken ürün ve malzemeleri dolandırıcılık yöntemiyle getirdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.