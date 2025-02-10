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Mersin'de Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlamasıyla 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:44
Mersin'de Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama

Mersin'de Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda 3 zanlının tutuklandığını duyurdu.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 10 şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda tüm zanlılar yakalandı.

Operasyonun yapıldığı adreslerde, çok sayıda dijital malzeme, banka kartı, tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan 3 shinli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan işlemler sonucunda 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden...

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adreslerde çok sayıda dijital malzeme, banka kartı ile tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden...

Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adreslerde çok sayıda dijital malzeme, banka kartı ile tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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