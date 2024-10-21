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Mersin'de Domates Serasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin Tarsus'ta bir domates serasının gübre deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 20:50
Mersin'de Domates Serasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin Tarsus'ta Yangın Olayı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir domates serasının gübre deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangının Sebebi Belirsiz

Yangının çıktığı yer, Yenice Mahallesi Hacı Bektaş Caddesi üzerindeki gübre deposuydu. Olay esnasında çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İtfaiye Müdahalesi

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, domates serasının gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, domates serasının gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü.

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