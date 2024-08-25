Mersin'de Dron ile Tespit Edilen Tehlikeli Sürüş

Mersin'de Tehlikeli Sürüş Tespit Edildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yapılan trafik denetimlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Dron ile gerçekleştirilen denetim sırasında, kucağında çocukla araç kullanan bir sürücü tespit edildi.

Dron ile Denetimler Artıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerin amacı sürücülerin trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemektir.

Denetim sırasında bir cipin sürücüsü, kucağında çocuk olduğu halde trafikte seyretmekteydi. Ekipler durumu dron ile görüntüleyerek hızlı bir şekilde müdahale etme fırsatı buldu.

Sürücünün Davranışı Soru İşaretlerine Neden Oldu

Sürücü, denetim ekiplerini fark eder etmez bir akaryakıt istasyonuna girerek çocuğu arka koltuğa aldı. Ancak bu hareket, durumu kurtaramadı ve sürücü uygulama noktasında durdurularak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, bu tür davranışların trafik güvenliği açısından son derece tehlikeli olduğunu vurgularken, tüm sürücüleri dikkatli olmaya ve kurallara uymaya davet etti.