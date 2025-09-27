Mersin'de düğünde silahla vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Akdeniz ilçesinde düzenlenen düğünde açılan ateş sonucu bir can daha yitirdi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, düğüne katılan 20 yaşındaki Yakup Sarıca, dün akşam saatlerinde vurularak ağır yaralandı. Olay, Şevketsümer Mahallesi 5973 Sokak'ta gerçekleşti.

Güvenlik kamera ve görgü tanıklarının aktardığına göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Sarıca'nın göğüs ve sırtından yaralandığı bildirildi.

Yakınları tarafından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sarıca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi morga gönderildi.

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.