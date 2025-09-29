Mersin'de düğünde vurulan genç öldü: 1 şüpheli tutuklandı

Mersin'de 27 Eylül'de düğünde silahla vurulan 20 yaşındaki Yakup Sarıca'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli F.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:11
Olayın detayları ve yürütülen soruşturma

Mersin'in Akdeniz ilçesi Şevketsümer Mahallesi'nde 27 Eylül'de düğünde açılan ateş sonucu 20 yaşındaki Yakup Sarıca göğüs ve sırtından yaralanmış, kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, şüpheli F.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma ve yargı sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

