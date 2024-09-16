Mersin'de Emekli Öğretim Görevlisi Ölü Bulundu, Oğlu Tutuklandı

Mersin'de Şok Edici Olay: Emekli Öğretim Görevlisi Ölü Bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz (77), 14 Eylül'de Gürlevik Mahallesi'nde bir çöplük alanında, içinde cesedi bulunan bir varilde ölü olarak bulundu.

Oğlu Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Olayın ardından, Selahattin Doludeniz'in oğlu Orkun Doludeniz (33) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemler sonrasında, savcılığa sevk edilen Orkun Doludeniz mahkemece tutuklandı.

Zanlının İfadesi ve Olayın Gelişimi

Orkun Doludeniz'in ifadesinde, babasını evde hareketsiz halde bulduğunu, ardından cesedi ticari bir taksi ile çöplük alanına götürdüğünü söylediği öğrenildi. Selahattin Doludeniz'in kesin ölüm nedeni, Adana Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak otopsinin sonucuna göre belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Bozyazı halkı bu trajik durumu endişe ve korkuyla takip etmektedir.