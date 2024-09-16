Mersin'de Emekli Öğretim Görevlisinin Ölümü ve Oğul Tutuklaması

Mersin'deki Trajik Olayın Gelişmeleri

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanan üzücü olayda, emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz (77) 14 Eylül tarihinde bir çöplük alanında bulunan varilde ölü olarak bulundu. Olayın ardından, Doludeniz'in oğlu Orkun Doludeniz (33) gözaltına alındı ve yapılan işlemler neticesinde tutuklandı.

Olaya dair ifadeler ve gelişmeler

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Doludeniz'in cesedini bulmasının ardından 13 Eylül'de Orkun Doludeniz'i gözaltına aldı. Orkun'un, babasını evde hareketsiz bulduktan sonra, cesedi ticari taksiyle çöplük alanına götürdüğü yönündeki ifadesi dikkat çekti.

Cenaze Töreni ve Ölüm Nedeni

Selahattin Doludeniz'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozyazı ilçesi Beyreli Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Aile yakınları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen cenaze namazında Doludeniz'in naaşı dualarla toprağa verildi.

Emekli öğretim görevlisinin kesin ölüm nedeni, yapılan adli tıp raporu sonrasında belirlenecek.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, emekli öğretim görevlisinin 2 gün önce ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.