Mersin'de Eşini Vuran Kişi İntihar Etti

Mersin'de İntihar Olayı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Atilla Biricik (44), eşi Fatma Biricik'i av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Olay, Tömük Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Fatma Biricik, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü eşinden ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

İntihar İle Sonlanan Bir Hayat

Olayın ardından Atilla Biricik'in, adrese yaklaşık 200 metre mesafede bulunan 46 AAG 096 plakalı otomobilinde aynı av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi.

Güvenlik Soruşturması Sürüyor

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerine devam ederken, Fatma Biricik'in 22 Ekim'de dolan "önleyici tedbir" kararına ilişkin kocasıyla görüşme yaptığı ve tedbirin uzatılmaması yönünde beyanının olduğu öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan kişi aynı silahla aracında intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.