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Mersin'de Eski Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Mersin'in Silifke ilçesinde eski kağıt fabrikası alanında yangın çıktı, müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:05
Mersin'de Eski Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Mersin'de Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde bulunan eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahaleler sürüyor.

Henüz sebebi tam olarak belirlenemeyen yangın sonrası, bölgeye helikopterle birlikte çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye aracı yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yangın alanında, plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evlerin de bulunduğu bildiriliyor. Rüzgarlı hava koşulları nedeniyle söndürme çalışmaları zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan...

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan...

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan...

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan...

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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