Mersin'de Ev Yangını Meyve Bahçesine Sıçradı

Mersin'de Yangın Paniği

Mersin'in Anamur ilçesinde, Kılıç Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, hızla meyve bahçesine sıçradı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.

Yangının Sebebi ve Müdahale

Evdeki gaz tüpü ile av tüfeğine ait fişeklerin patlaması, yangının meyve bahçesine yayılmasına neden oldu. Durumun hemen ardından, bölgedeki yangın ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın, ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Ancak, yangın sonucunda ev ve meyve bahçesinde maddi zarar meydana geldi.”

Mersin'in Anamur ilçesinde, bir evde çıkan ve meyve bahçesine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Anamur ilçesinde, bir evde çıkan ve meyve bahçesine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.