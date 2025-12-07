Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana Atölyesi'nde düzenlenen 2 günlük EVKA eğitimleri, sağlık, çocuk gelişimi, çevre ve dijital pazarlama konularında kadınların yoğun katılımını sağladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:45
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi faydalanıcılarının sosyalleşmesi ve bilgi düzeylerini artırmak amacıyla 2 gün süren kapsamlı bir Ev Kadınları Ufuk Geliştirme Projesi (EVKA) eğitimi düzenledi. Atölyeye devam eden kadınların yanı sıra programa ilgi duyan çok sayıda kişi de katıldı.

Programda öne çıkan konular

Etkinlikte sağlık, çocuk gelişimi, çevre bilinci ve dijital pazarlama gibi geniş bir yelpazede sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar ilk günde alanında uzman isimlerden; Dr. Burcu Şanlı (cinsiyete yönelik şiddet ve erken yaşta evlilik), Gıda Yüksek Mühendisi Derya Delil (gıda israfını önleme), Uzm. Klinik Psikolog Solin Arap (çocuklarda sağlıklı ilişki kurma) ve Opr. Dr. Aslı Bilekdemir (rahim ağzı kanseri ve HPV) hakkında bilgilendirici sunumlar dinledi.

İkinci günde ise Doç. Dr. Burcu Albay (evlerdeki kanserojen maddelerin etkileri), Prof. Dr. Aziz Karadedekalp (hastalıklardan korunma), Bilişim Uzmanı Serkan Karakaya (e-ticaret ve pazarlama), Çevre Mühendisi Arzu Arasakun (atıkların geri dönüşümü) ve Sosyolog Jülide Güzel (otizm farkındalığı) konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Katılımcı deneyimi ve etkinlik detayları

Sağlıktan sosyal hayata, çocuk gelişiminden çevre bilincine kadar birçok başlıkta uzmanları dinleyen kadınlar programlardan memnuniyet duydu. Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara hijyen kiti hediye edildi ve konuşmacılara katılım sertifikaları takdim edildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu etkinliğe katılım sağladı.

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Sonay Berber etkinliği değerlendirerek, 'Paydaşlarımızla işbirliği yaparak çeşitli eğitimler, atölyeler düzenliyoruz. Atölyede; alanında uzman kişiler gelerek kadınlarımızın hem evden dışarı çıkmasını hem atölyede sosyalleşmesini hem de yeni bilgiler öğrenmesini sağladı. Çocuklarımız dışarıda öğretmenlerimiz aracılığıyla etkinlikler yaparken, kadınlar içeride sosyalleşme ve gelişme fırsatı bulabildi.' dedi.

Belediyenin hedefi

Büyükşehir Belediyesi, kadınların evden çıkarak çeşitli alanlarda gelişmesi ve güçlenmesi için benzer programlar ve iş birliklerine devam edeceğini belirtti. Katılımcılar ise düzenlenen eğitimlerin kendilerini birçok konuda bilinçlendirdiğini ifade ederek belediyeye teşekkür etti.

