Mersin'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası Can Aldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gerçekleşen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği Bahçeli Kürkçü Mahallesi'nde, L.K. yönetimindeki 33 LE 347 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AUD 572 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 01 AUD 572 plakalı araç, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, devrilen otomobilin içindeki Gökhan Güvercin'in hayata veda ettiğini doğruladı. Araçta sıkışan diğer yaralılar, L.K., C.G. ve B.T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.