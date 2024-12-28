Mersin'de Feci Kaza: Kamyonet Odun Yüklü Kamyona Çarptı, 1 Ağır Yaralı

Mersin'de meydana gelen feci bir kazada, kamyonetin odun yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.V. idaresindeki 01 AUS 747 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki Gözne Gişeleri'nde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen odun yüklü bir kamyona çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü M.V.'yi kurtarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Ağır yaralanan M.V., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.