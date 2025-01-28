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Mersin'de Feci Trafik Kazasında İki Yaya Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki yaya yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:59
Mersin'de Feci Trafik Kazasında İki Yaya Hayatını Kaybetti

Mersin'de Ölümcül Trafik Kazası

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında iki yaya hayatını kaybetti. Olay, Burunucu Mahallesi D-400 kara yolunda, Kemal Ç. yönetimindeki 07 BHA 429 plakalı otomobilin, karşıya geçmeye çalışan B.B. ve A.K.'ye çarpması sonucu gerçekleşti.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kaza sonrası hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan yaya B.B. ve A.K., sağlık personeli tarafından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılar kurtarılamadı.

Otomobil Sürücüsü Gözaltında

Olayın ardından, jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Kemal Ç.'yi gözaltına aldı. Kazanın detayları ve sorumluluğu konusunda inceleme başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

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