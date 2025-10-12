Mersin'de 'Filistin İçin Büyük Özgürlük Konvoyu' Kalıcı Ateşkes Çağrısıyla Düzenlendi

Mersin'de 'Filistin İçin Büyük Özgürlük Konvoyu' düzenlendi

Kalıcı ateşkes çağrısıyla kent turu

Mersin'de "Filistin İçin Büyük Özgürlük Konvoyu" etkinliği gerçekleştirildi. Organizasyon, Mersin Genç Aktivistler öncülüğünde "Kalıcı ateşkes için özgürlüğe giden yolda sen de ses ol" sloganıyla düzenlendi.

Konvoy, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi önünde toplanarak başladı. Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile araçlarına binerek eyleme geçti.

Oluşan kalabalık, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve sahil hattını kapsayan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şehir turu attı. Konvoy boyunca sürücüler araçlarının kornalarına basarak Gazze'ye destek mesajı verdi.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlik, başlangıç noktası olan Muğdat Camisi'nde son buldu.

