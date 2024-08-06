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Mersin'de Firari Sürücü Güneş Enerjisi Panellerinin Altında Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kazaya karışarak kaçan sürücü, apartman çatısındaki panellerin altında bulunarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 18:13
Mersin'de Firari Sürücü Güneş Enerjisi Panellerinin Altında Yakalandı

Mersin'de Güneş Enerjisi Panellerinin Altında Yakalanan Sürücü

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleşen bir ölümlü trafik kazası sonrası firar eden sürücü, apartman çatısındaki güneş enerjisi panellerinin altında gizlenirken yakalandı.

Kaza ve Takip Süreci

İl Jandarma Komutanlığı'nın aktarımına göre, 16 Haziran tarihinde bisikletiyle işine giden Alim Dede Önem'e çarparak yaşamına mal olan sürücü, kazanın ardından kayıplara karıştı. Jandarma, bu kaçışın ardından, B.B. isimli şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Operasyon ve Yakalanma Anı

B.B.'yi tespit eden jandarma ekipleri, şüphelinin saklanabileceği 4 farklı adrese baskın düzenledi. Aramalarından sonuç alamayan ekipler, Yenişehir ilçesindeki bir apartmana yöneldi. Apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisi panellerinin altını kontrol eden ekipler, burada B.B.'yi gizlenmiş halde buldu.

Ele Geçirilen Eşyalar ve Son Gelişmeler

Şüpheli B.B. gözaltına alınmasının ardından apartmanda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu olay, Mersin'deki trafik güvenliği ve yasal süreçlerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ölümlü trafik kazasına karışan firari sürücü, apartman çatısındaki...

Mersin'in Erdemli ilçesinde ölümlü trafik kazasına karışan firari sürücü, apartman çatısındaki güneş enerjisi panellerinin altında yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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