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Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 16 Zanlı Tutuklandı

Mersin merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:20
Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 16 Zanlı Tutuklandı

Mersin Merkezli Fuhuş Operasyonunda 16 Tutuklama

Mersin merkezli olarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonları, birçok ilde yankı uyandırdı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda, toplam 18 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 16'sı tutuklandı.

Detaylar Ortaya Çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, fuhşu teşvik eden, yer temin eden ve insan ticareti yaptığı iddia edilen söz konusu şüphelilere yönelik olarak “Ajans Operasyonu” başlatıldı. Kadınları zorla fuhşa yönlendiren çeteye ait olduğu belirlenen internet siteleri aracılığıyla “reklam ücreti” toplayarak para elde ettikleri tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar Gerçekleştirildi

Mersin, İstanbul ve Şanlıurfa'daki adreslere aynı anda düzenlenen operasyonlar sonucunda, 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, çok sayıda fişek, 32 cep telefonu, 2 bilgisayar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira, 3 bin dolar, 1600 avro ile 2 bin 200 sterlin ele geçirildi.

Yargı Süreci Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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