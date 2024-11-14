Mersin'de Geri Dönüşümle Tasarlanan 'Pati Park' Faaliyete Geçti

Mersin'de Hayvanseverler İçin Yeni Bir Alan: Pati Park

Mersin'in Erdemli ilçesinde, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak tasarlanan 'Pati Park' hizmete sunuldu. Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye personeli tarafından geri dönüşüm malzemeleri Alata Mahallesi'ndeki sahil bandına taşındı ve yeşil alanda dizayn edilerek 'Pati Park' adıyla bir alan oluşturuldu.

Park, Hayvanseverlerin Yeni Buluşma Noktası

Köpeklerin hem eğlenip hem de egzersiz yapabilecekleri bu park, hayvanseverler ve can dostları için kapılarını açmış durumda. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, projenin önemine dikkat çekerek, "Hayvanlarımızın burada rahat, eğlenceli vakit geçirebileceği bir parkımız oldu. Pati Park'ta kullandığımız bütün malzemeler geri dönüşümden ürettiğimiz ürünler. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Köpek Sahiplerinden Memnuniyet

Parkın ziyaretçilerinden Volkan Özcan, Golden Retriever cinsi köpeğiyle parka gelerek, "Dışarıda köpeklerimizi gezdiriyorduk ama kendimize ait bir oyun alanımız yoktu. Şimdi iş çıkışında, öğle arasında, fırsat bulduğumuz her an köpeklerimizle beraber gelip burada gezip eğleniyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ukraynalı Polina Afanasyeva ise hayvanların güvenli ve keyifli vakit geçirdiği Pati Park'ı çok beğendiklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.