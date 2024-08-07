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Mersin'de Göksu Nehri'nde Bir Genç Boğuldu

Mersin'in Mut ilçesinde serinlemek için nehre giren 17 yaşındaki Berat Aslan boğuldu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:54
Mersin'de Göksu Nehri'nde Bir Genç Boğuldu

Mersin'de Trajik Boğulma Olayı

Mersin'in Mut ilçesinde, serinlemek amacıyla Göksu Nehri'ne giren bir genç, boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Selamlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

17 yaşındaki Berat Aslan, arkadaşlarıyla birlikte nehre girdi. Bir süre sonra suda kaybolan Aslan için çevredekiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine ulaşan ekipler, Aslan'ı nehrin kıyısında buldu. Sağlık ekipleri tarafından Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Berat Aslan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toplumsal Duyarlılık

Bu üzücü olay, yaz aylarında su kenarlarında yapılan serinleme etkinliklerinin tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ailelerin ve gençlerin su alanlarında daha dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

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