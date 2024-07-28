Mersin'de Halatla İndirilen Su Deposunun Üzerine Düşmesiyle Yaralanma İddiası

Mersin'de Şok Olay: Halatla Taşınan Su Deposunun Düşmesi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın damından halatla indirilen 500 litrelik boş su deposu, halatın kopması sonucu yere düştü.

Olay Anı

Halatın kopmasının ardından su deposu, binanın korkuluğuna çarptı ve konuşma halinde olduğu arkadaşıyla birlikte bulunan 19 yaşındaki Alparslan Öztürk'ün üzerine düştü. Olayda hafif yaralanan Öztürk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Hastane Süreci ve Şikayet

Öztürk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı olayın ardından şans eseri hayatta kaldığını belirtti. Öztürk, olayla ilgili olarak polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu da ekledi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, düşen su deposunun yaşanan talihsiz kazayı nasıl meydana getirdiğini gözler önüne seriyor.