Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eylül Halk Kart ödemeleri hesaplara aktarıldı; 7 bin 83 haneye toplam 6 milyon 978 bin 250 TL yüklendi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:58
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek projelerinden biri olan Halk Kart uygulamasının eylül ayı ödemeleri, hesaplara aktarıldı. Uygulama, dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarına katkı sağlarken yerel esnafın gelirine de ciddi bir destek sundu.

Ödemelerin kapsamı ve etkisi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, 7 bin 83 haneye toplam 6 milyon 978 bin 250 TL bakiye yüklendi. Yapılan duyuruda, hesaplara aktarılan bu tutarın tamamının, anlaşmalı Mersin esnafının kasasına girdiği vurgulandı.

Belediye yetkilileri, uygulamanın hem yardım alan vatandaşların onurunu koruyarak alışveriş yapmasına imkan verdiğini hem de paranın zincir marketler yerine mahalle bakkalı, kasap ve fırın gibi yerel işletmelere yönlendirilerek kent ekonomisine nakit akışı sağladığını belirtti.

Destek tutarları

Kart sahipleri için belirlenen bakiye seçenekleri ailelerin ihtiyacına göre iki ana kategoride sunuluyor: 750 TL ve 1.250 TL. Bu farklı seçenekler sayesinde sosyal yardım, ihtiyaç seviyesine göre adil ve kapsayıcı bir şekilde dağıtılıyor.

Toplamda, haberde belirtilen şekilde 7 bini aşkın Mersinli ailenin bütçesine 7 milyon liraya yakın destek sunulmuş oldu ve binlerce aile okul masraflarından gıda harcamalarına kadar temel ihtiyaçlarını karşılamada bu destekten faydalandı.

