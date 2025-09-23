Mersin'de hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi, hamile eşi Seher Aktekin'i öldüren Bekir Aktekin'e ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:36
Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Bekir Aktekin hakkında, hamile eşi Seher Aktekin'i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız mermi bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Duruşmaya sanık ile öldürülenin yakınları katıldı; salonlarda tarafların müdafileri, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık hakkında "hamile eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Mahkeme, bu talebi değerlendirerek ceza hükmünü açıkladı.

Savunması alındıktan sonra son sözleri sorulan sanık Aktekin, "Çok pişmanım. Böyle bir şey olmasını hiç istemezdim." diye konuştu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evde 20 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. Sanık Bekir Aktekin, eşi Seher Aktekin'i tüfekle ateş ederek öldürmüş ve tutuklanmıştı. Dosya kapsamında yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, öldürülen kadının yüzde 99 oranında 2 haftalık gebe olduğu değerlendirilmişti.

Daha önce başka bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan Aktekin'in 14 Haziran 2024'te tahliye olduğu bilgisi dosyaya geçti. Cumhuriyet savcısının daha önceki mütalaasında da belirtildiği üzere, dava üçüncü duruşmada esasa ilişkin olarak değerlendirildi ve mahkeme cezayı hüküm altına aldı.

