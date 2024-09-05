Mersin'de Hapis Cezası Bulunan 52 Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Operasyon Düzenlendi

Mersin'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü, yapılan bir operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip yaparak, belirlenen adresleri tespit etti.

Hızlı Müdahale ile Hükümlüler Elde Edildi

Kent genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda, aranan 52 hükümlü yakalandı. Hükümlülerin işlemleri tamamlanarak cezaevine sevk edildi.

Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı.

Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı.

Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü yakalandı.