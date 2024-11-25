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Mersin'de Haraç İsteyen 7 Zanlıdan 5'i Tutuklandı

Mersin'de haraç isteği nedeniyle yakalanan 7 zanlının 5'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:58
Mersin'de Haraç İsteyen 7 Zanlıdan 5'i Tutuklandı

Mersin'de Suç Örgütü Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de, suç örgütlerinin adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize şekilde hareket eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, zanlıların nitelikli yağma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, tehdit ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarına da karıştıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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