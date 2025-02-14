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Mersin'de Hayvan Hırsızlığı: 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin Akdeniz ilçesinde hayvan hırsızlığına karışan 3 kişi tutuklandı. Bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:37
Mersin'de Hayvan Hırsızlığı: 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Hayvan Hırsızlığı Olayında Üç Tutuklama

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hayvan hırsızlığı iddiaları üzerine gerçekleşen operasyonda 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 küçükbaş hayvan ve 1 buzağının çalınmasıyla ilgili olarak harekete geçti.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde, olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin F.Y., A.E. ve M.E.Ş. olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyon sonucunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Süreci Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Çalınan hayvanlar ise sahiplerine geri teslim edildi.

Güvenlik Kamerası Dikkat Çekti

Olayın ilginç bir detayı ise şüphelilerin, çaldıkları hayvanları bir iş yerinin bahçesine götürme anının, güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesi oldu. Bu görüntüler, olayın delilleri arasında yer alıyor.

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