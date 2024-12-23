Mersin'de Hemşire Ayşe Merve Sağ İçin Anma Töreni Düzenlendi

Mersin'de, eski nişanlısı tarafından tabancayla öldürülen Ayşe Merve Sağ için anma programı düzenlendi. 21 Aralık'ta vahşice hayatını kaybeden 30 yaşındaki hemşire, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anıldı.

Tören Detayları

Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Sağ'ın meslektaşları, yakalarında hemşirenin fotoğraflarını taşıyarak duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan bazı arkadaşları, bu acı kaybın etkisini derinden hissetti.

Başhekim Vekili'nden Duygusal Mesaj

Hastanenin Başhekim Vekili Esra İslamoğlu, programda yaptığı konuşmada üzüntülerini dile getirerek, “Ayşe Merve Sağ, hepimizi derinden sarsan, kabul edilemez bir şiddet sonucu hayattan koparıldı” ifadelerini kullandı. İslamoğlu, bu kaybın şiddetin yıkıcı sonuçlarına bir kez daha dikkat çektiğini belirtti.

Ölüm Olayı

Olay, Menteş Mahallesi 25169 Sokak'taki evinde gerçekleşti. Eski nişanlısı Ertay Duru (30), Ayşe Merve Sağ'ı otomobiliyle takip ettikten sonra tabancayla vurmuş ve ardından aynı silahla intihar etmiştir.

Mersin'de eski nişanlısı tarafından tabancayla öldürülen hemşire Ayşe Merve Sağ için görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma programı düzenlendi.

Mersin'de eski nişanlısı tarafından tabancayla öldürülen hemşire Ayşe Merve Sağ için görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma programı düzenlendi.