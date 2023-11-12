Mersin'de heyecanlandıran arkeolojik keşif: Tam 1800 yıllık!

Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde başlatılan kazı çalışmaları her yıl düzenli olarak yapılıyor. Kazı yapan ekip, Liman Hamamları olarak adlandırılmış olan yapının hemen yanında olan bölümde önemli şahsiyetlerin tasvir edildiği 1.800 yıllık kadın heykelleri keşfetti. 1500 yıl önce Anemurium Antik Kenti'nde meydana gelen büyük depremde yıkıldıktan sonra yer altında kaldığına inanılan heykelin kaldırılmasıyla başta tüm ekip olmak kaydıyla ilçedeki herkes heyecanlandı.

ROMA DÖNEMİNE AİT OLAN KADIN HEYKELİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Selçuk Üniversitesi adına Anamur ilçesinde Akdeniz kıyısında yaklaşık 600 yıllık arazi üzerinde bulunan Anemurium Antik Kenti'nin kazı sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Tekocak'ın liderliğinde çeşitli disiplinlerden ve üniversitelerden akademisyen ve öğrencilerden oluşturulmui olan bir ekip tarafından yıl boyunca kazı, araştırma restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. 2000 yıl öncesinden pek çok iz taşıyan tarihi bir şehirde, ekibi heyecanlandıracak yeni keşifler de var. En son antik kentin liman hamamlarında ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda Roma giysili kadın figürleri keşfedildi.





"Bir tanrıça ya da kraliçe olabilir"

Dikkatli kazılar heykelin gövdesinin mükemmel şekilde korunduğunu ortaya çıkardı. Alt kısmı chiton, üst kısmı pelerin gibi iki farklı kıyafetin işlenmiş olduğu kıyafetli kadın heykelinin, 1800 yıl öncesine burada yaşayan soylu ya da önemli aileye mensup bir tanrıçayı, kraliçeyi veya hayırsever kadını temsil ettiği söylenmektedir.

KORUMA ALTINA ALINDI!

Keşfi yapılan heykelin yaklaşık olarak 1500 yıl öncesinde bölgede yaşanan büyük depremde yer altına gömüldüğü sanıırken, heykeli kaldırmak için kurtarma ekipleri gün boyu çalıştı.Sonunda vincin alana yetişememesi nedeniyle heykel, koruma-restorasyon uzmanı ve Antalya Koruma ve Restorasyon kazı ekibinin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışma sayesinde küçük bir iş makinesiyle kaldırıldı. Heykel daha sonra ise bilimsel araştırma, temizlik ve konservasyon çalışmaları yürüten ve restorasyon çalışmaları için Bölge Laboratuvarı'nın yönetimi tarafından koruma altına alındı.





Kazı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Tekocak, söz konusu çalışmalar hakkında şöyle konuştu:

"Burası Anemurium Antik Kenti.. Mersin'in Anamur ilçesinde, şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve ağırlıklı olarak 2. yüzyıldan 6. yüzyıla yoğun bir yapılaşma kentidir. Biz buraya böyle diyoruz, bir zaman kapsülü şeklindedir. Buraya girer girmez 1800 yıl öncesine ışınlanacaksınız. Kentin kurucu tarihçisi hakkında pek çok farklı söylenti olsa da biz arkeologlar, elimizdeki spesifik bilgilere bakarak başlıyoruz. Elimizdeki veriler kentin mimari kalıntılarının M.Ö. 2. yüzyıla kadar uzandığını, buluntuların ise M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzandığını gösteriyor. Yani bu şehrin 2500 yıl önce var olduğunu net olarak biliyoruz. Hitit dönemine ait olduğu da sanılıyor ancak bu konuda henüz elimizde bir bilgi yok"

“HEYKEL GERÇEKTEN YAŞAYAN BİR KİŞİNİN PORTRESİ OLABİLİR”

Bulundukları yerin Aşağı Şehir adını verdikleri çok sayıda kamu binasının bulunduğu bir bölge olduğunu söyleyen Dr. Tekocak, şöyle devam etti:

“Burası Liman Hamamı dediğimiz binanın hemen yanındaki alandır. Liman Hamamı'nı mekanlarının kalitesini ve işlevselliğini belirlemek için ilk olarak bu binayı kazmaya başladık. Daha sonrasında ise hemen yanındaki bu alanın küvetle bağlantısı olup olmadığını öğrenmek için buraya geldik. Ankara'da kazılara başladık. Açtığımız yüzey araştırmalarında çok ilginç kalıntılar ve bulgulara rastladık. Buranın Antik Çağ'da bir 'nymphaeum' yani çeşme anıtı olma ihtimalini düşünüyoruz. Bu çeşme anıtını süsleyen. Kadın heykeli diyorum çünkü kime ait olduğunu bilmiyoruz, kafasını da bulamadık. Ayakta, giyinik, M.S. 2. yüzyıldan kalma bir kadın heykeli var, başı, kolları ve bacakları hala kayıp. Daha sonra kollarından birini bulduk, çalışmalar devam ediyor, umarım kafasını ve diğer eksik parçalarını da buluruz. M.S. 2. Aslında 19. yüzyılda yaşamış birinin portresi de olabilir, öyleyse ilk kez 1800 yıl önce burada yaşamış birinin siluetiyle, resmiyle ya da heykeliyle karşılaşacağız. Bu tür portreler Roma döneminde geliştirildi"





“Onu ilk gördüğümde oturup saatlerce ona baktım.”

Prof. Dr. Tekocak, bulunan heykelin antik kente yönelik çok özel olduğunu vurguladı. Tekocak, "Buna Anemurium Antik Kenti'nin ilk dönem kazısı diyelim, yani bizden önce ekiplerin yaptığı kazılarda böyle bir heykele rastlanmadı. Başka bir deyişle bugüne kadarki en anıtsal keşfimiz bu yapıdadır. İlk kez, ilk kez bulundu. Her iki durumda da bizi heyecanlandıran şey bu.Tüylerim diken diken olmuştu. İlk gördüğümde oturdum ve saatlerce baktım. Eğer bu gerçekten MS 2. yüzyılda yaşamış birinin portresiyse, ilk kez 1.800 yıl burada yaşamış birinin siluetini ya da heykelini görüyoruz."diye konuştu.