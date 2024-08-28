Mersin'de İki Yaban Keçisi Avlayan Avcılara Aykırı Celp: 1.3 Milyon Lira Ceza

Mersin'de Yaban Keçisi Avcılarına Ceza Yağdı

Mersin'in Mut ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, iki yaban keçisini yasa dışı olarak avladığı belirlenen şahıslara büyük bir ceza verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sahadaki koruma önlemlerini sürdürürken, jandarma destekli bir denetim düzenledi.

Ekiplerin Başarılı Operasyonu

Denetim sırasında durdurulan aracın bagajında, parçalanmış halde bir yaban keçisi bulundu. Bu keşif, ekiplerin alana daha fazla dikkatle bakmasına neden oldu ve bir yaban keçisinin daha avlandığı tespit edildi.

Cezaların Uygulanması

İki şahıs hakkında yapılan incelemenin ardından toplam 1 milyon 315 bin lira değerinde ceza kesildi. Bu olay, doğayı koruma ve yaban hayatına zarar veren avcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza uygulandı.

Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişiye 1 milyon 315 bin lira ceza uygulandı.