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Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 14 katlı bir binanın 10. katından asansör boşluğuna düşen işçi Mikail Can Kahraman hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:18
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Mersin'de Trajik İş Kazası

Mersin'in Yenişehir ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, inşaat sektöründeki güvenlik sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Fuatmorel Mahallesi Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'nde inşaat halindeki 14 katlı bir binanın 10. katında çalışan Mikail Can Kahraman (20), henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

Olayın Gelişimi

İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerine hızla intikal etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze İşlemleri

Mikail Can Kahraman'ın cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılarak, gerekli işlemler gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Yaşamını kaybeden gencin çalışma güvenliği açısından alınması gereken önlemleri artırma gerekliliğini de bir kez daha hatırlatıyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katından asansör boşluğuna düşen...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katından asansör boşluğuna düşen...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapımı süren 14 katlı binanın 10. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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