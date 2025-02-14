Mersin'de Kaçak Hayvan Operasyonu: Maymun ve Üç Sincap Ele Geçirildi

Mersin'de Kaçak Hayvanlar Yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Eski Ömerli Mahallesi'nde bir evde gerçekleştirilen operasyonda, kaça yollarla Türkiye'ye getirilen bir maymun ile üç sincap ele geçirildi.

Tarsus Emniyeti ve Doğa Koruma İş Birliği

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yapılan ortak çalışma sonucu, B.Y.U. (27) isimli şahsın evinde kaçak hayvanların bulunduğu ihbarı alındı.

Olay yerine giden ekipler, evde yasaklı hayvanların bulunduğunu tespit ederek, derhal müdahale etti. Ele geçirilen maymun ve üç sincap, Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Hayvanlar Tarsus Doğa Parkı'na Gönderilecek

Alınan bilgiler doğrultusunda, ele geçirilen hayvanların Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi. Ayrıca, B.Y.U. hakkında ise adli ve idari işlem başlatılacağı belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir evde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen maymun ve 3 sincap bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir evde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen maymun ve 3 sincap bulundu.