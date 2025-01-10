Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Mersin'de Suçüstü Yakalama: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de, tarihi eser arayışı içinde olan 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan başarılı bir operasyonla gözaltına alındı. Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazı alanlarında yapılan incelemelerde, dedektör, hilti ve uzatma kablosu gibi malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Bu olay, izinsiz kazı faaliyeti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.