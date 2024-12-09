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Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de yapılan operasyonda 209 kg tütün ve 57,200 makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:59
Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu

Mersin'de gerçekleştirilen gümrük kaçağı operasyonu kapsamında 209 kilogram tütün ve 57 bin 200 makaron ele geçirildi. Söz konusu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Çalışması

İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Tarsus, Mezitli ve Gülnar ilçelerinde piyasaya sürülmesi planlanan gümrük kaçağı makaron bilgisi doğrultusunda bir çalışma başlatıldı. Bu süreçte, 4 şüpheli tespit edildi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Ekipler, şüphelilerden birinin çalıştığı narenciye bahçesi ve tespit edilen ikametlere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 57 bin 200 makaron, 209 kilogram tütün, 140 paket sigara, 3 tütün sarma makinesi ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarma birimine teslim edildi.

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