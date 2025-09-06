DOLAR
Mersin'de kadın cinayeti: Şüpheli tedavi sonrası tutuklandı

Mersin'de 12 Ağustos'ta Bahçe Mahallesi D-400 kara yolunda tartıştığı Songül P.'yi vuran ve intihar girişiminde bulunan Naim Ş., tedavi sonrası tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:35
12 Ağustos tarihinde Bahçe Mahallesi D-400 kara yolunda gerçekleşen olayda, tartıştığı kadını öldürdüğü ve aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen şüpheli, tedavisinin ardından tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

İddialara göre, 12 Ağustos günü otomobilden inen Songül P. (38) ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Naim Ş. (40) arasında D-400 kara yolunda tartışma çıktı. Olay yerinde bekleyen diğer araçtaki şüphelinin elindeki av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralanan Songül P., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Naim Ş. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

Soruşturma ve tutuklama

Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

