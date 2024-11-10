Mersin'de Kaldırımdaki Yayaya Hafif Ticari Araç Çarptı: Bir Ölü

Mersin Erdemli'de Feci Kaza

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir yaya hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, D400 kara yolunda meydana geldi.

Kazanın Ayrıntıları

İddiaya göre, E.Ç. yönetimindeki 06 EKS 479 plakalı hafif ticari araç, Limonlu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e çarptı. Olayın hemen ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucu Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik kameraları, hafif ticari aracın Özdemir'e çarptıktan sonra yol kenarındaki dinlenme parkına girdiğini ve çöp konteynerlerine ve refüje çarptığını kaydetti.

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.