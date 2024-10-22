Mersin'de Kamyon Yangını: Sürücü Kurtarıldı

Mersin Tarsus'taki Kaza

Mersin’in Tarsus ilçesinde, tırla çarpışan bir kamyon alev aldı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleşti. Kamyon, H.G. tarafından sürülüyor, lahana yüklüydü.

Kazanın Sebebi ve Yangın

Aynı yönde ilerleyen M.K. yönetimindeki tırla çarpışan kamyon, kaza sonrası yangın çıkardı. Kaza sonrası kamyonun kupa kısmı tutuştuktan sonra, sürücü H.G. yaralandı ve araçta sıkıştı.

Kurtarma Çalışmaları

Olay yerindeki vatandaşlar, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu. İtfaiye ekipleri, hemen yangını söndürmek için müdahaleye geçti ve H.G.'yi aracından kurtardı.

Sürücünün Hastaneye Kaldırılması

Sürücü H.G., itfaiye ekibi tarafından yaralı halde kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde tırla çarpışarak yanan kamyonun sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.