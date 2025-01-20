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Mersin'de Kamyonet Yangınına Beton Mikseri İle Müdahale

Mersin'de bir kamyonette çıkan yangın, beton mikserinden sıkılan suyla başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:15
Mersin'de Kamyonet Yangınına Beton Mikseri İle Müdahale

Mersin'de Yangın Anında Beton Mikseri Yardım Etti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, beton mikserinden sıkılan suyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay Hal Mahallesi'nde meydana geldi.

Yangın, sürücüsünün trafik akışında bir süre ilerledikten sonra uygun bir alanda aracı park etmesiyle başladı. Kamyonet sürücüsü, yangınla mücadele etmek için çevredekilerden yardım talep etti. Bu sırada, yolu tam o an kullanan bir beton mikseri, yangına müdahale etmek üzere durdu.

Beton mikserinin tankından tazyikli su fışkırtılarak, alevler etkili bir şekilde söndürüldü. O anlar, bölge halkı tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Olay, hem çevredeki vatandaşlar hem de müdahaleye tanık olanlar tarafından yakından takip edildi ve anbean görüntülendi. Bu tür olaylar, acil durumlarda dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi.

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