Mersin'de Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Feci Kaza: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, D-750 kara yolunda gerçekleşti.

24 yaşındaki O.Z.G. yönetimindeki 33 R 5152 plakalı otomobil, M.F. idaresindeki 01 PY 918 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çevredekilerin kazayı fark etmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalelerde, sürücü O.Z.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.