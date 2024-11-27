Mersin'de Kar Sebebiyle Mahsur Kalan 6 Tır Sürücüsü Kurtarıldı

Mersin'de Kar Engeli: 6 Tır Sürücüsü Kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan kar yağışı, yayla yolunda sıkışıp kalan 6 tır sürücüsünü zor duruma soktu. Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, maden ocağından mermer taşıyan tırların, 1850 rakımlı Uzunkuyu Yaylası yolunda tipiye yakalandıkları belirtildi.

Yardım çağrısı üzerine, Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi ve önemli bir mücadele başladı. İş makineleriyle yapılan yol açma çalışmaları, 22 saatlik özverili bir çabanın ardından sonuç verdi.

Sonuç olarak, mahsur kalan şoförler ve araçları güvenli bir bölgeye ulaştırıldı. Bu olay, yerel yönetimlerin acil durumlarda ne denli hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebileceğinin güzel bir örneği oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 6 tır sürücüsü, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 6 tır sürücüsü, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.