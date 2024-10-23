Mersin'de Karga Anahtarı Uçurarak Gündeme Geldi

Mersin'de İlginç Karga Olayı

Mersin'de bir karga, otomobilin ön camına bırakılan anahtarı alarak ilginç bir olaya imza attı. Erdemli Sanayi Sitesi'nde yer alan bir oto tamircisinde, tamir edilen bir aracın ön camına konmuş anahtar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Yusuf Sezgen'e ait işletmede, çalışanlar tarafından kargaya ekmek verildi. Karga, ekmeği yedikten sonra aracın ön kısmında duran anahtara yöneldi. Hızla ön camın üstündeki anahtarı alan karga, işletmeyi terk etti.

Kaçış Anı ve Sonrası

Çalışanların peşinden koştuğu karga, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir okulun çatısına doğru süzüldü. Uçarken, kapıyı açmadan hemen önce anahtarı bıraktığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bu olay, işletmede hem çalışanları hem de çevredekileri şaşırttı.