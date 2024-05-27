Mersin’de katliam gibi kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri teşhis edildi

Dün akşam saatlerinde, Mersin-Adana otoyolu üzerinde Tarsus ilçesinde meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazada, ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen olduğu ifade edildi.





Adana’dan gelmekte olan Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayıp devrildi ve karşı şeride geçerek 1 otomobil, 1 pikap, 1 kamyon olmak üzere 3 aracın daha kazaya karışmasına neden olmuştu.

Kaza ile ilgili yürütülmekte olan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.