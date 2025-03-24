Mersin'de Kavga Sonucu Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de Kavga Tüfekle Sonlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki kişi arasında çıkan kavga, feci bir şekilde sonuçlandı. Olayda Tolga Özdeniz (23), yanındaki pompalı tüfekle ateş eden Y.G. tarafından ağır yaralandı.

Ağır Yaralanan Genç Hastanede Kurtarılamadı

Kavganın ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Özdeniz'i hızlı bir şekilde Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

Polis Ekipleri Gözaltına Aldı

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Y.G. ile kavga sırasında yanında bulunan B.Ç. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüphelinin, olayla ilgili ifadeleri alınmakta.