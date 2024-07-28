Mersin'de Kayalıklardan Düşen Rus Turist Kurtarıldı

Mersin'de Kayıp Bir An

Mersin'in Gülnar ilçesinde yer alan Yanışlı Mahallesi'nde, kayalıklardan düşerek sahil kenarında mahsur kalan Rus uyruklu Kausar Davletkılov, yapılan ekip çalışmalarıyla kurtarıldı.

Olay Anı

Kausar Davletkılov, kayalıklarda dengesini kaybederek denize sıfır kumsala düştü. Bu durum, yanında bulunan arkadaşını harekete geçirdi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kurtarma Çalışmaları

Durumun bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Hızla harekete geçen ekipler, halat yardımıyla Davletkılov'u mahsur kaldığı yerden sedyeye alarak çıkardı.

Hastaneye Sevk

Yaralandığı tespit edilen Kausar Davletkılov, kaza sonrası ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi, yaşanan olayın daha büyük bir trajediye dönüşmesini engelledi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayalıklardan düştüğü sahil kenarında mahsur kalan Rus uyruklu kişi, ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. Bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.