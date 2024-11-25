Mersin'de Kaybolan Genç Çobanın Cesedi Bulundu

Mersin'de Kayıp Genç Çoban İçin Aramalar Sürüyor

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, tipi nedeniyle kaybolan 18 yaşındaki çoban Faruk Yaprak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay, dün gece saatlerinde Halil İbrahim Yaprak amcasıyla birlikte Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla dönüş yolunda kar fırtınasına yakalanmaları sonrası yaşandı.

Araçların ve Ekiplerin Yoğun Çabası

Arama çalışmaları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma, Mut Belediyesi ve yerel vatandaşların katılımıyla büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler, sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarda, Darboğaz mevkisinde bir ağaç çevresindeki çalıların altında Faruk Yaprak'ın cesedine ulaştı.

Genç çobanın cenazesi, gerekli işlemler için hastane morguna sevk edildi. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları neticesinde, amca Halil İbrahim Yaprak'a kısa sürede ulaşılmış, ancak kaybolan yeğeni için mücadele sürdürülmüştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.