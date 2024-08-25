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Mersin'de Kayıp Kadın Devrim Emir'in Cesedi Bulundu

Erdemli'de 6 gün boyunca kayıp olan matematik öğretmeni Devrim Emir’in cesedi bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 19:33
Mersin'de Kayıp Kadın Devrim Emir'in Cesedi Bulundu

Mersin'de Kayıp Kadın Devrim Emir'in Cesedi Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 6 gündür kayıp olarak aranan matematik öğretmeni Devrim Emir (47) trajik bir şekilde öldürülmüş halde bulundu. Olay, Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos tarihinde yaşandı. Emir'in evinden ayrılmasının ardından kendisinden haber alamayan yakınları, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

Arama Çalışmaları ve Bulunan Ceset

Başvurunun ardından Emir'in bulunması için geniş bir arama çalışması başlatıldı. Emir'in evinin karşısındaki yazlık daireden gelen kötü kokular, vatandaşları harekete geçirdi. Kapı, bir çilingir yardımıyla açılarak eve girildiğinde, içeride bıçaklanmış bir kadının hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yapılan incelemede ölen kişinin Devrim Emir olduğu tespit edildi.

Şüpheli ve Soruşturma Süreci

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, Emir'in erkek arkadaşı M.O.'nun şüpheli durumunda olduğu ve arandığı bildirildi. Emir’in kaybolduğu süre içerisinde, M.O.'nun kendisinin kredi kartından birden fazla nakit para çektiği ve alışveriş yaptığı belirlendi.

Olay yerine gelen aile avukatlarından Erol Bediz, şüphelinin araştırıldığını ve soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti. Emir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan kadın öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan kadın öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan kadın öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan kadın öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan kadın öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan kadın öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan kadın öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan kadın öldürülmüş halde bulundu.

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