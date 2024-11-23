Mersin'de Kayıp Kişi Denizde Ölü Bulundu

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde, kayıp olarak aranan 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu, denizde ölü olarak bulundu. Denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay Yerine Gelen Ekipler

İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, sudan çıkardıkları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin Kimliği Tespit Edildi

Yapılan araştırmalar sonucunda, cesedin 21 Kasım tarihinde kayıp ihbarında bulunulan Kocaoğlu’na ait olduğu tespit edildi. Kocaoğlu'nun cesedi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.