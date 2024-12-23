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Mersin'de Kendilerini PTT Görevlisi Olarak Tanıtan 6 Dolandırıcı Tutuklandı

Mersin'de PTT görevlisi olarak dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı. 519 bin lira haksız kazanç elde ettiler.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:22
Mersin'de Kendilerini PTT Görevlisi Olarak Tanıtan 6 Dolandırıcı Tutuklandı

Mersin'de Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Mersin'de, kendilerini PTT görevlisisı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, telefonla aradıkları kişilere "adınıza kırmızı mühürlü tebligat var" diyerek dosya masrafı adı altında para isteyen şüphelilere yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele Ekipleri Harekete Geçti

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmalarda, bu kişilerinin toplamda 519 bin 200 lira haksız kazanç sağladığı öğrenildi.

Operasyon ve Tutuklama Süreci

Daha sonra suç örgütünün ofis olarak kullandığı adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı. Operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyaller ve banka kartları incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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