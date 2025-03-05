Mersin'de Kontrollü Patlatma Sırasında Kaya Parçaları Eve Çarptı

Mersin'de Kaya Parçalarının Eve İsabet Ettiği Olay

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kocahasanlı Mahallesi'nde gerçekleşen bir yol çalışması sırasında kontrollü patlatma işlemi ciddi bir kazaya sebep oldu. Patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları, A.G.'nin müstakil evine çarptı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Gerçekleşen olayda, evin içerisindeki iki kişi hafif yaralar alırken, durumu haber alan 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Olay anı, ikametgahın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve patlama anında oluşan görüntüler büyük bir dikkat çekti.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışmasındaki kontrollü patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları müstakil eve isabet etti. Kocahasanlı Mahallesi'ndeki bağlantı yolu çalışmasında kayalık alanda kontrollü patlatma yapıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışmasındaki kontrollü patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları müstakil eve isabet etti. Kocahasanlı Mahallesi'ndeki bağlantı yolu çalışmasında kayalık alanda kontrollü patlatma yapıldı.