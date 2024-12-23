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Mersin'de Korkunç Kaza: Baba ve İki Oğlu Yaralandı

Mersin'de bir otomobilin çarptığı baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:01
Mersin'de Korkunç Kaza: Baba ve İki Oğlu Yaralandı

Mersin'de Baba ve İki Oğlu Trafik Kazasında Yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trajik olayda, bir otomobilin çarpması sonucu bir baba ve iki oğlu yaralandı. Kaza, Arpaçbahşiş Mahallesi'nde, Mersin-Antalya kara yolunda yaşandı.

Kaza anında, F.G. (43) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.C. (38) ve onun oğulları H.İ.C. (10) ile E.C. (7)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve çocuklar yaralandı.

Olayın hemen ardından, sağlık ve polis ekipleri kazanın olduğu yere sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan talihsiz kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne sererken, trafik güvenliği konusunda bir kez daha uyarılara neden oldu.

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